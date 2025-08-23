Léo Nannetti, goleiro campeão sub-20 pelo Flamengo, revela apoio de Rossi: ‘Me tranquilizou’

Léo Nannetti defendeu duas cobranças na final do Intercontinental Sub-20 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo )

Léo Nannetti, de 18 anos, foi o grande nome da final do Intercontinental Sub-20 no Maracanã. O goleiro do Flamengo teve atuação segura durante os 90 minutos, ajudou a segurar o empate em 2 a 2 e brilhou na disputa de pênaltis, defendendo duas cobranças na vitória por 6 a 5.

Além disso, antes da decisão, Léo Nannetti revelou que recebeu o incentivo de Agustín Rossi, titular do time principal, que enviou uma mensagem de apoio. O jovem contou que isso lhe deu ainda mais confiança para a partida.

“O Rossi me mandou uma mensagem antes do jogo me tranquilizando. Consegui botar em prática o que ele e o treinador de goleiros, o André, falaram. Fizemos um estudo bem detalhado e graças a Deus pude ser decisivo”, disse o arqueiro após o título.

Emocionado, ele também destacou o peso da conquista em um momento especial da sua vida.

“É maravilhoso conquistar esse título tão novo ao lado dos meus irmãos. Estou no Flamengo desde 2016. Ganhar um mundial com eles é inesquecível”, afirmou.

