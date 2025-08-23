Coritiba apenas empata com o Remo em casa e perde a liderança da Série B

Coritiba e Remo tiveram desempenhos equilibrados na primeira etapa, mas no segundo tempo os donos da casa foram superiores, mesmo com um a menos, porém não foram eficientes - (crédito: Foto: Samara Miranda / Remo)

O Coritiba contou com o apoio em massa de sua torcida no Couto Pereira, mas apenas empatou com o Remo por 0 a 0, neste sábado (23). Com o resultado na 23ª rodada da Série B, a equipe paranaense aumentou o jejum sem vitórias nos seus domínios para quatro jogos. Inclusive, graças ao tropeço o Coxa chega aos 43 pontos e cai para a segunda posição, com a vitória do Goiás. O Remo segue próximo à zona de acesso, fica na sexta colocação, com 35 pontos.

Antes do início da partida, a torcida Coxa Branca se empenhou para incentivar o time, com uma festa marcada por balões, bandeiras e fumaça. Na primeira etapa, os donos da casa até tiveram chances de abrir o placar com finalizações de Sebastián Goméz e Ronier. Nesta segunda ocasião, o zagueiro Reynaldo, do Remo, conseguiu intervenção em cima da linha e impediu o gol dos mandantes. O goleiro Pedro Morisco também foi primordial para evitar o gol do Remo, depois do atacante Marrony invadir a área.

Posteriormente, no intervalo o técnico Mozart fez duas modificações que rapidamente se mostraram acertadas. De Pena e João Almeida entraram e ajudaram ao Coxa a crescer de rendimento. Logo no começo da segunda etapa, Clayson serviu Ronier, que carimbou chute no travessão.

Aos 15 minutos, o goleiro Pedro Morisco recebeu o cartão vermelho. Apesar da desvantagem numérica, os donos da casa seguiram com postura ofensiva e pressionaram o Remo. O atacante Gustavo Coutinho teve oportunidade de marcar após cruzamento, mas não conseguiu o aproveitar. Pedro Rangel, goleiro do time paraense, também teve papel preponderante nas intervenções que precisou fazer.

Marca negativa do Coritiba em casa na Série B

A equipe paranaense voltará a atuar no Couto Pereira somente no dia 5 de setembro, quando enfrentará a Ferroviária. Portanto, alcançará o feito de dois meses sem conquistar uma vitória em casa. O último triunfo ocorreu apenas no dia 4 de julho. Na ocasião, superou o Volta Redonda pela 15ª rodada da Série B. A partir disso, o Coxa acumulou três empates e uma derrota, ou seja, obteve apenas três dos 12 pontos que disputou.

Compromissos da próxima rodada

O Coritiba terá o Operário como o seu adversário seguinte. Assim, o embate pela 24ª rodada da Série B ocorrerá no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 19h30, na próxima sexta-feira (29). Com relação ao Remo, enfrentará o Criciúma, no Mangueirão, às 21h35, na próxima quinta-feira (28).

