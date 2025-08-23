Marcos Rocha avalia como positiva estreia pelo Grêmio no empate com Ceará

O Grêmio voltou a decepcionar seu torcedor ao empatar, em 0 a 0, em casa com o Ceará neste sábado (23/8), pela 21ª rodada do Brasileirão. O ataque funcionou pouco, e a defesa, em alguns momentos, cedeu espaços que o time cearense quase aproveitou. O goleiro Tiago Volpi fez pelo menos duas boas defesas para evitar o pior. lém de Volpi, dois jogadores se destacaram positivamente. Cuéllar mostrou consistência no meio-campo, contribuindo tanto na defesa quanto na construção das jogadas. Já o lateral-direito Marcos Rocha, que estreou com a camisa tricolor, mandou no seu setor na defesa e, quando apoiou o ataque, apareceu bem — inclusive dando um ótimo passe para Edenilson, que quase marcou de cabeça.

Na zona mista, logo após a partida, Marcos Rocha falou com os jornalistas e comentou sobre seu desempenho físico e a adaptação ao novo clube:

“Fiquei apenas uma semana parado para poder fazer os trâmites e vir para o Grêmio. Lógico que não estou no condicionamento ideal. No final, fiquei mais cansado, mas trabalhei para melhorar, ganhar ritmo e somar ao time.”

O lateral também elogiou o grupo gremista, que o recebeu muito bem:

“O ambiente é muito bom. Cheguei num momento em que o time vinha de uma boa vitória sobre o Atlético-MG na rodada passada. Agora é questão de ganhar entrosamento. O processo de trabalho tem que se adaptar o mais rapidamente possível.”

Marcos Rocha, sobre o empate com o Ceará

Sobre o empate sem gols, Marcos Rocha avaliou:

“Faltou tranquilidade e calma na hora de finalizar. Tivemos um lance com o Alysson na pequena área e outro dentro da área. Temos que trabalhar durante a semana, ter calma para finalizar e acertar o último passe. Foi importante não sofrer gol, mas era fundamental somar três pontos em casa para dar mais tranquilidade. Vamos ter uma semana boa para trabalhar e jogar contra o Flamengo.”

O lateral ainda destacou que o time precisa reencontrar equilíbrio para reagir no campeonato:

“Temos que resgatar a confiança defensiva para que o ataque tenha tranquilidade para fazer os gols e nos levar à vitória.”

O empate leva o Grêmio aos 24 pontos, em 13º lugar. Contudo, pode perder posições ao fim da rodada. O próximo duelo, como citado por Marcos Rocha, será no domingo, 31/8, no Maracanã, contra o Flamengo. Provavelmente com um desfalque de peso. Balbuena saiu no intervalo com lesão no tornozelo esquerdo. Assim, fará examentes neste domingo para se avaliar a gravidade da lesão.

