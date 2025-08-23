Viveros decide, Athletico-PR supera CRB e encerra jejum de sete jogos na Série B

O Athletico, enfim, retomou o caminho dos triunfos na Série B do Brasileiro. Na noite deste sábado (23), o time rubro-negro derrotou por 1 a 0 o CRB e colocou fim a um jejum de sete jogos na competição. O colombiano Viveros anotou, aos dois minutos do segundo tempo, o gol solitário no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 23ª rodada.

Os donos da casa, por outro lado, frustram os torcedores que tinham a esperança de ver a equipe ficar a apenas dois pontos do G4 em caso de vitória. Além disso, o time nordestino tem encerrada sua sequência de dois triunfos.

Com o resultado, o Furacão chega a 30 pontos e pula para o 11º lugar da Série B. Enquanto isso, o Galo alagoano aparece em décimo na tabela, estacionado nos 31 somados.

O Athletico vira a chave e passa a focar suas atenções na Copa do Brasil. Na quarta-feira (27), a equipe recebe o Corinthians às 21h30, na Ligga Arena, pelo duelo de ida das quartas de final. Já o CRB voltará a jogar em seus domínios, desta vez contra o Paysandu. O jogo está marcado para o próximo sábado (30), no Rei Pelé, pela 24ª rodada. No mesmo dia, aliás, o time paranaense enfrenta o Novorizontino às 20h30, na Ligga Arena.

Jogos da 23ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/8)

Athletic 0x4 Chapecoense

Criciúma 2×0 Novorizontino

Sábado (23/8)

Coritiba 0x0 Remo

Goiás 1×0 América-MG

CRB 0x1 Athletico-PR

Domingo (24/8)

Paysandu x Operário – 16h

Ferroviária x Volta Redonda – 18h30

Cuiabá x Atlético-GO – 20h30

Segunda-feira (25/8)

Botafogo-SP x Vila Nova – 19h

Avaí x Amazonas – 21h30

