Roger Machado faz mea culpa, mas crê ser capaz de reverter situação do Inter

O cenário de pressão sobre o Inter aumentou com a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe sofreu o seu segundo revés consecutivo no torneio e também encurta o prazo para o técnico Roger Machado conseguir dar uma resposta positiva.

Assim, ao ser questionado, o comandante reconheceu sua parcela de culpa pelo momento que o Colorado vive. Apesar disso, considera ter a competência para emplacar uma reviravolta.

“Não vai ser a primeira nem a última vez na minha carreira que vou me deparar com isso. Eu me sinto capaz de reverter essa situação. Não desisto tão cedo das minhas empreitadas (como treinador). Já são vários jogos que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho”, alegou Roger.

Inclusive, ele cita que as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores interferem no desempenho aquém do Internacional.

“A insegurança do mau momento faz com que os meus atletas percam a confiança no seu jogo. A única coisa que pode devolver essa confiança é uma sequência de vitórias. E precisamos, sim, evoluir bastante para recuperar”, explicou o treinador.

Inter volta a se preocupar com o Z4

A fase do Internacional é de turbulência, pois o time venceu somente um jogo dos últimos nove que disputou. Neste período, sofreu duas eliminações, tanto nas oitavas da Copa do Brasil para o Fluminense e também a queda para o Flamengo na mesma etapa, porém da Libertadores.

O período para reação também é uma decisão estratégica do Colorado. Isso porque o duelo contra o Leão do Pici é o último antes da paralisação para a data Fifa. Desta forma, caso a decisão seja pela mudança do treinador, o novo profissional terá tempo de conhecer o elenco.

O Inter enfrenta o Leão do Pici, no dia 31 de agosto, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No torneio, a equipe vem de duas derrotas consecutivas e volta a se reaproximar da zona de rebaixamento. No atual cenário se encontra na 12ª colocação, com 24 pontos.

