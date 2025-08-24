Newcastle x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão da Premier League volta a campo nesta segunda-feira (25). O Liverpool encara o Newcastle às 16h (de Brasília), fora de casa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no St James’ Park e coloca frente a frente duas equipes que querem manter a invencibilidade na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Newcastle

O Newcastle ficou no empate sem gols diante do Aston Villa na primeira rodada da Premier League e vai em busca da primeira vitória nesta edição do Campeonato Inglês. No entanto, o time terá que superar o atual campeão e um dos favoritos ao título para conquistar os três pontos.

Além disso, o Newcastle é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa e quer novamente disputar títulos nacionais nesta temporada.

Contudo, o time segue com a ausência de Alexander Isak, principal jogador do Newcastle nas últimas temporadas. O atacante está forçando a saída, enquanto o clube ainda não aceitou propostas para uma transferência. O próprio Liverpool é um dos interessados no atleta.

Apesar de estar próximo de perder Isak, o Newcastle se reforçou na janela de transferências com a contratação de Anthony Elanga.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool goleou o Bournemouth por 4 a 2 na partida de abertura desta edição da Premier League e segue forte na briga para conquistar o bicampeonato. O início de temporada dos Reds só não é perfeito, pois o clube perdeu o título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace, nos pênaltis, em Wembley.

Além disso, o clube está otimista após uma grande janela de transferências. Isto porque o Liverpool investiu mais de 300 milhões de euros em nomes como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Jeremy Frimpong para esta temporada.

No entanto, Frimpong se lesionou na partida contra o Bournemouth e vai desfalcar o Liverpool nesta segunda-feira. Por fim, Conor Bradley e Joe Gomez, em recuperação de lesão, aparecem como dúvidas.

NEWCASTLE X LIVERPOOL

2ª rodada da Premier League 2025/26

Data-Hora: segunda-feira, 25/08/2025, às 16h (de Brasília).

Local: St James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING).

NEWCASTLE: Pope, Trippier, Schär, Burn, Livramento; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Elanga, Barnes, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

LIVERPOOL: Alisson, Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

Assistentes: Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING).

VAR: John Brooks (ING).

