Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores da Inter de Milão durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

A Inter começa sua trajetória no Campeonato Italiano 2025/26 nesta segunda-feira (25). O clube recebe o Torino às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, na partida de estreia das equipes nesta edição da Serie A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Milan é surpreendido e perde em casa para a Cremonese no Italiano

Como chega a Inter de Milão

A Inter terminou a última temporada na segunda posição e perdeu a briga pelo título para o Napoli. Dessa maneira, o clube de Milão quer vencer nesta estreia para buscar mais um troféu do Campeonato Italiano. Dentre os reforços do clube para 2025/26 está o atacante brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo.

Como chega o Torino

Por outro lado, o Torino encerrou a última edição do Campeonato Italiano na 11ª posição e quer melhorar o desempenho em 2025/26.

INTER DE MILÃO X TORINO

1ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26

Data-Hora: segunda-feira, 25/08/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

INTER DE MILÃO: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

TORINO: Israel, Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Anjorin, Ngonga, Vlasic, Ginetis; Simeone. Técnico: Marco Baroni.

Árbitro: Federico La Penna (ITA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.