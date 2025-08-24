Vasco x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco e Corinthians é um duelo de titãs que rolará neste domingo em São Januário - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24/8, em São Januário, pelo Brasileirão. Jogo de gigantes que andam mal na tabela e precisam da recuperação. O Vasco tem 19 pontos e ocupa apenas o 16º lugar, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento. Contudo, se tropeçar, tem tudo para encerrar a rodada de volta ao Z4. Já o Corinthians só está um pouco melhor. Tem 22 pontos, em 14º. Caso perca, verá o Vasco alcançá-lo e, assim, ficará ainda mais em perigo.

Este duelo terá transmissão especial da Voz do Esporte. O esquenta tem início às 14h30 (de Brasília), sob a batuta de Eduardo Rizzati. Ele também estará na narração.

A partida ainda contará com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Então você já sabe: clique na arte acima a partir das 14h30 e não perca nada deste Vasco x Corinthians.

