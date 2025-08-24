Gómez poderá estrear pelo Vasco; PH segue fora contra o Corinthians

Carlos Andrés Gómez (direita) pode fazer estreia pelo Vasco, já Paulo Henrique seguirá como baixa em partida contra o Corinthians - (crédito: Fotos: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco passará por mudanças em sua lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Corinthians, neste domingo (24). Afinal, o atacante recém-chegado, Carlos Andrés Gómez estará à disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez e poderá estrear. Por outro lado, o lateral-direito Paulo Henrique continuará sendo desfalque pelo segundo jogo consecutivo.

O nome do colombiano apareceu no Boletim Informativo Diários (BID) da CBF, na última quarta-feira (20). Ou seja, dentro do prazo de atuar contra o Timão. Pelo período de pouco mais de três meses de inatividade, a tendência é de que Andrés Goméz comece como alternativa no banco.

Na lateral direita provavelmente Puma Rodríguez seguirá como titular. Isso porque, Paulo Henrique seguirá sem condições de atuar. No compromisso anterior, a derrota para o Juventude, fora de casa, o camisa 96 deixou de ser opção pouco antes do embate. Isso porque ele estava entre os jogadores relacionados, mas sentiu uma indisposição no dia do jogo.

Vasco divide atenções entre Brasileirão e Copa do Brasi

O lateral-direito permanecerá como desfalque do Vasco para o embate contra o Corinthians. Afinal, a comissão técnica preferiu preservá-lo, pois reclamou de dores musculares na coxa direita e já iniciou recuperação. A decisão visa evitar correr o risco de um agravamento do problema e não tenha condições de estar em campo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico pelo jogo de ida desta fase da competição mata-mata ocorrerá, na próxima quarta-feira (27), em São Januário. Antes disso, o Cruz-Maltino enfrenta o Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, também na Colina Histórica.

Deste modo, o Vasco se encontra em um desafio de ter que dar a mesma prioridade aos dois torneios. O clube almeja repetir a campanha da edição passada da Copa do Brasil e se classificar para as semifinais. No Brasileirão, há a ameaça de retornar à zona de rebaixamento, até porque se encontra na 16ª posição, com 19 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook