Juventude x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Embalado com duas vitórias nos últimos três jogos, o Ju sonha em deixar o Z4. Já o Glorioso, no entanto, busca virar a página após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores e se aproximar dos líderes do campeonato. Porém, o Botafogo não terá uma missão fácil. Apesar do histórico equilibrado contra o Juventude, o equilíbrio não se reflete no Alfredo Jaconi. Afinal, o Alviverde não perde para um clube carioca no Jaconi desde 2009. Portanto, são 31 jogos de invencibilidade no período. Já contra o Glorioso, o tabu dura 29 anos.

Este duelo contará com cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 17h (de Brasília) e com a bola rolando, Christopher Henrique estará na narração.

A cobertura ainda tem reportagens de André Bachá e comentários de Diogo Marin. Clique acima, a partir das 17h, e não perca nada deste jogo.

 

