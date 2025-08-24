São Paulo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

São Paulo e Atlético fazem um clássico no Morumbis que fecha o domingão de jogos pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

São Paulo e Atlético-MG medem forças neste domingo (24/8), às 20h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista não perde há sete jogos. Estãemoitavo lugar com 29 pontos. Assim, uma vitória pode significar a entrada no G6. Por outro lado, o Galo não vence na competição há duas rodadas, mas vem empolgado após se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, a equipe mineira está na 11ª posição, com 24 pontos somados e quer subir na tabela.

Este clássico terá transmissão da Voz do Esporte. A jornada esportiva começa às 19h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também narrará o duelo.

Além de Froede, a cobertura inclui reportagens de David Silva e comentários de Rodrigo Seraphim. Clique na arte acima e não perca nada de São Paulo x Atlético-MG.

