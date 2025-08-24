Krasnodar rejeita oferta pelo zagueiro Vítor Tormena e frustra o Vasco

Vítor Tormena foi a terceira opção de zagueiro destro que o Vasco tentou contratar na janela do meio da temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Krasnodar)

O Vasco sofreu mais um revés no mercado de transferências desta janela. Afinal, a equipe do Rio de Janeiro apresentou uma oferta ao Krasnodar, da Rússia, com o intuito de contratar o defensor brasileiro Vítor Tormena em definitivo. No entanto, o clube russo optou por não negociar o zagueiro de 29 anos. Admar Lopes retornou ao Brasil no fim de semana após passar mais de sete dias na Europa. O dirigente viajou ao continente europeu com o objetivo de intensificar a procura do clube por um novo zagueiro.

O primeiro nome cogitado pela diretoria foi o de Carlos Cuesta, que atua pela seleção colombiana. Aliás, o atleta está a caminho do Spartak Moscou, também da Rússia. Apesar disso, Admar conseguiu fechar com Robert Renan, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para firmar contrato com o Vasco. No momento, a prioridade da diretoria é encontrar um zagueiro que atue pelo lado direito da defesa, perfil no qual Tormena se encaixava bem.

A negociação com o Krasnodar, porém, não avançou. A recusa do clube russo em liberar o defensor foi inicialmente noticiada pelo jornalista Venê Casagrande. Além disso, o Vasco também está interessado em Joaquim, atleta do Tigres, do México, conforme divulgado pelo portal “ge” na última quarta-feira (20).

Vítor Tormena iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. O defensor também teve curta passagem pelo Grêmio Novorizontino antes de se transferir para Portugal em 2017. Aliás, no país europeu ele jogou por Braga, Gil Vicente e Portimonense entre 2019 e 2023, antes de se transferir para o Krasnodar há dois anos.

Reformulação na zaga do Vasco

Inclusive, o Cruz-Maltino aproveita o segundo período de contratações na temporada para promover uma reformulação em sua defesa. Isso porque, o clube carioca já concluiu a venda de João Victor para o CSKA, Moscou da Rússia. Por sinal, está próximo também de negociar o promissor Luiz Gustavo ao Bahia.

Além disso, há tratativas avançadas para acertar o empréstimo de Robert Renan, do Zenit, também da Rússia. O Vasco também insiste em outro zagueiro do clube russo. Informações apontam que os cariocas apresentaram uma segunda oferta por Nino. O Gigante da Colina percebeu a necessidade em incluir a contratação de um zagueiro entre uma das suas prioridades na janela ainda em julho. Exatamente após a derrota de goleada para o Independiente del Valle, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Lucas Oliveira chegou ao Vasco no começo da temporada por indicações do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe Maestro. Afinal, o trio trabalhou juntos no Tigres, de Xerém. Na ocasião, os dois dirigentes do Gigante integravam a comissão técnica profissional e o defensor fazia parte das categorias de base do clube. O atleta teve mais oportunidades no primeiro semestre, mas não teve atuações convincentes e gradativamente perdeu espaço. Até o momento foram somente oito jogos no ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook