Crystal Palace e Nottingham Forest fazem jogo disputado e ficam no empate

Em partida equilibrada disputada neste domingo (24), pela segunda rodada da Premier League 2025/26, Crystal Palace e Nottingham Forest empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Forest segue na quarta colocação, com quatro pontos. Já os Glaziers estão em 13º, com dois pontos, portanto, sem vencer na competição.
Aos 37 minutos, após boa construção ofensiva, Ismaïla Sarr recebeu cruzamento rasteiro de Daniel Muñoz e finalizou com precisão, abrindo o placar para o Palace.
No segundo tempo, porém, Nottingham Forest reagiu e Callum Hudson-Odoi apareceu para empatar aos 12 minutos, aproveitando passe de Dan Ndoye em jogada de ruptura.
A partida, inclusive, foi marcada por momentos intensos: Guéhi chegou a acertar o travessão ainda no primeiro tempo, e o goleiro Henderson fez defesa importante após o empate, mantendo o 1 a 1.
Campeonato Inglês – 2ª rodada
Sexta (22)
West Ham 1 x 5 Chelsea
Sábado (23)
Manchester City 0 x 2 Tottenham
Bournemouth 1 x 0 Wolves
Burnley 2 x 0 Sunderland
Brentford 1 x 0 Aston Villa
Arsenal 5 x 0 Leeds
Domingo (24)
Crystal Palace 1 x 1 Nottingham Forest
Everton 2 x 0 Brighton
Segunda (25)
Fulham x Manchester United
Newcastle x Liverpool
