Cruzeiro domina o Palmeiras e larga na frente na semi do Brasileiro Feminino

O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo (24), na Arena Barueri, e abriu vantagem no duelo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino O resultado deixa as Cabulosas em posição confortável para a partida de volta, em Belo Horizonte, no próximo domingo (31). As mineiras, inclusive, podem até perder por um gol de diferença para ir à final.

A árbitra iniciou o jogo em ritmo quente: Amanda Gutierres balançou a rede para o Palmeiras logo no primeiro minuto, mas o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento. Aos 37, em perfeita cobrança de falta, Andressinha abriu o placar para as donas da casa.

Porém, o cenário mudou completamente no segundo tempo com uma reação fulminante das Cabulosas. Aos três, Letícia Ferreira desviou cruzamento de Byanca Brasil e deixou tudo igual. A virada veio aos oito, quando Vanessinha foi lançada nas costas da defesa da Palmeiras e bateu sem chances para a goleira Tapia. O terceiro veio aos 14. Byanca Brasil rompeu a defesa pela esquerda e cruzou na medida para Gaby Soares ampliar o marcador.

Com o placar consolidado, o Cruzeiro esfriou a partida e, assim, soube segurar os avanços do Palmeiras. Na melhor chance das paulistas no segundo tempo, aos 24, Diany emendou cruzamento da esquerda e a bola raspou a trave.

