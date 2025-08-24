Corinthians vence São Paulo e larga em vantagem na semifinal do Brasileiro Feminino

Hexacampeão e detentor do título, o Corinthians largou na frente na semifinal desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino. As corintianas superaram o São Paulo por 2 a 0 no Pacaembu, com direito a lei do ex, e garantiram vantagem para o duelo de volta — em que atuarão como mandantes.

Jaque Ribeiro e Dayana Rodríguez marcaram os gols corintianos do clássico, na primeira e segunda etapa, respectivamente. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (31), novamente às 10h30, mas com local ainda a confirmar.

Controle do Corinthians

A implacável lei do ex se aproveitou da desatenção inicial do time do São Paulo para dar os ares da graça no Pacaembu, na manhã deste domingo (24). O relógio ainda marcava três minutos quando Gi Fernandes cruzou para Jaque Ribeiro, que subiu no meio da marcação para colocar o Corinthians em vantagem na semifinal do Brasileiro Feminino.

O Tricolor até soube controlar o nervosismo pós-gol, mas não conseguiu encaixar seu jogo com e sem bola. As alvinegras, por exemplo, encontraram bastante facilidade especialmente pelo meio e pouco sofreram os ricos — a melhor chance adversária ocorreu apenas aos 32′.

A insatisfação das arquibancadas com a ”apatia” tricolor refletia à beira do gramado, com Thiago Viana. O técnico, bem como os torcedores, pedia, sem sucesso, para o time pressionar a saída de bola corintiana. E quando recuperava no campo defensivo, forçava o passe longo e acabava devolvendo a posse de graça para as rivais.

Já o lado corintiano também terminou com incômodo por parte da comissão técnica. Após o gol, manteve o ritmo e seguiu pressionando, inclusive com chance clara para ampliar aos 25′, mas com pouca pressão efetiva. Lançou-se ao ataque, teve controle de posse, porém sem tantas finalizações.

Segundo tempo

Com duas modificações, as tricolores voltaram a campo com uma preocupação para o decorrer da temporada: Robinha. A meio-campista saiu para o intervalo aos prantos com suspeita de problema no tendão de Aquiles, segundo transmissão da Globo. A atleta passará por exames nesta segunda-feira (25).

A etapa final foi consideravelmente mais movimentada em relação à primeira e com roteiro diferente também. Isso porque o Timão viu seu meio de campo se desestruturar com a saída de Duda Sampaio e, sem conseguir impor pressão defensiva, passou a sofrer pressão.

Enquanto as corintianas tentavam retomar o controle da partida, as tricolores implementavam movimentações e triangulações em pressão às adversárias, mas sem efetividade. Mas no futebol, quem não faz… leva. E o São Paulo levou.

Dayana Rodríguez apareceu para marcar o ‘gol do afago’ e ampliar a vantagem no momento em que o Alvinegro mais sofria na partida. A meio-campista aproveitou o rebote da defesa são paulina para finalizar de primeira e garantir o triunfo corintiano no Pacaembu.

ARBITRAGEM

• Árbitra: Daiane Muniz (SP)

• Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Leandra Aires Cossette (SP)

• VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

Semifinal do Brasileiro feminino

Domingo, 24 de agosto

Palmeiras 1×3 Cruzeiro (Arena Barueri)

São Paulo 0x2 Corinthians (Pacaembu)

Domingo, 31 de agosto

Cruzeiro x Palmeiras (10h30, Independência)

Corinthians x São Paulo (10h30, a confirmar)