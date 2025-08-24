Vídeo: jogador troca de camisa e repórter comete gafe bizarra na Alemanha

A vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Werder Bremen por 4 a 1, no sábado (23), pelo Campeonato Alemão, ficou marcada por uma cena inusitada que viralizou nas redes sociais.
Marco Friedl, capitão do Werder Bremen, foi confundido com um jogador do Frankfurt durante a entrevista rápida após a partida. A repórter Katharina Kleinfeldt, da Sky Sport Alemanha, iniciou a conversa destacando o retorno do Eintracht às vitórias e perguntou se esse era o resultado esperado.
Surpreso, Friedl abaixou a cabeça e corrigiu a jornalista: “Caso não saiba, eu sou jogador do Werder Bremen”. Em seguida, o defensor chegou a retirar os fones de ouvido e ameaçou encerrar a entrevista. Contudo, Kleinfeldt pediu desculpas e conseguiu convencê-lo a continuar, desta vez falando sobre sua equipe.
Veja o vídeo:
Mais tarde, inclusive, em entrevista ao jornal Bild, o jogador comentou o episódio. “Nunca tinha passado por isso antes. Conversei com ela antes do jogo e, 90 minutos depois, ela já não me reconhecia. É estranho e um pouco ridículo”, afirmou Friedl.
A própria repórter também se manifestou sobre o erro. “A situação foi muito desagradável. Antes da partida, entrevistei Marco Friedl ainda no ônibus da equipe. Infelizmente, a camisa do Eintracht me confundiu no apito final e acabei cometendo esse erro lamentável”, explicou Kleinfeldt.
