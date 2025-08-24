Dos heróis do bi e no último ano de base, Iago é observado por clubes da Premier League

Frio, capitão e decisivo, o zagueiro Iago tem desfrutado tão bem de seu último ano de base que vem reunindo alguns interessados em seu passe. O Everton, por exemplo, se uniu a clubes como Brentford e Club Brugge no monitoramento ao atleta nesta janela. Os ingleses inclusive enviaram scouts ao Brasil para observar o defensor do Flamengo de perto.

Enquanto europeus seguem monitoram o jovem, o mercado nacional testou o terreno. Isso porque recentemente o Bahia, motivado por Rogério Ceni, ofereceu 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) e 20% de taxa de revenda pelo atleta ao Rubro-Negro. Porém a cúpula carioca recusou a proposta e informou que o jogador não está à venda.

O contrato de Iago com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026 — período limite para atuar pelas categorias de base. Sendo assim, seu futuro no clube dependerá da avaliação conjunta entre departamento de futebol e comissão técnica.

Noite que carimba a vitrine

Iago brilhou e se tornou um dos grandes nomes daquele que certamente se tornou um dos jogos mais emblemáticos de sua trajetória até aqui. Capitão, o zagueiro marcou o gol do empate rubro-negro na última bola da decisão, um minuto depois do tento catalão.

Não satisfeito ‘apenas’ com o gol decisivo, o capitão ainda converteu sua cobrança na disputa de pênalti com uma cavadinha magistral. O Rubro-Negro que, aliás, se manteve 100% até Matheus Gonçalves errar a última penalidade da série. Nas alternadas, Carbone garantiu o bicampeonato mundial aos cariocas.

Após o jogo, o próprio defensor brincou sobre a ousadia: “Eu não sei o que passou na minha cabeça (risos). Coisa de momento, fui lá e cavei. Parei para pensar ali: ‘Sou maluco’”, declarou na zona mista.

Trajetória de Iago no Flamengo

Natural de Volta Redonda, o zagueiro chegou ao Rubro-Negro em 2021 para o sub-17 e estreou no time principal três anos depois, no Carioca de 2024. De lá para cá, colecionou títulos na base: Copa do Brasil e Supercopa do Brasil sub-17; Campeonato Brasileiro, duas Libertadores e dois Mundiais sub-20.

O zagueiro disputou 23 jogos nesta temporada, com sete gols anotados. Números que se alinham ao espírito de capitão dentro e fora de campo, que também o colocam em posição de destaque.

O jovem também coleciona convocações pela Seleção Brasileira de base. Inclusive, esteve presente no plantel que conquistou o título do Sul-Americano Sub-20 em fevereiro. Ele, aliás, marcou dois gols durante a campanha canarinho.