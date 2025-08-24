InícioEsportes
Vídeo: com 2,26m, ex-NBA, estreia como jogador de futebol aos 40 anos

Pavel Podkolzin defende o FC Amkal Moscou

Pavel Podkolzin defende o FC Amkal Moscou - (crédito: Reprodução / Instagram)

Aos 40 anos, Pavel Podkolzin, ex-pivô da NBA de 2,26m, surpreendeu ao estrear como jogador de futebol profissional. Ele entrou em campo, na semana passada, como centroavante pelo FC Amkal Moscou na Copa da Rússia, enfrentando o Kaluga. Assim, se tornou oficialmente o jogador mais alto da história do futebol de seu país.

Apesar da breve passagem pelo Dallas Mavericks, com apenas seis jogos disputados, Podkolzin construiu uma carreira sólida no basquete russo.

Veja o vídeo:

O FC Amkal Moscou, fundado por artistas e celebridades das redes sociais, não segue o modelo tradicional de clube — destaca-se por atrair celebridades e gerar grande repercussão em cada movimento. A contratação de Podkolzin chegou a ser vista como uma estratégia de marketing.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/08/2025 13:56
