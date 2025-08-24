Vídeo: com 2,26m, ex-NBA, estreia como jogador de futebol aos 40 anos

Aos 40 anos, Pavel Podkolzin, ex-pivô da NBA de 2,26m, surpreendeu ao estrear como jogador de futebol profissional. Ele entrou em campo, na semana passada, como centroavante pelo FC Amkal Moscou na Copa da Rússia, enfrentando o Kaluga. Assim, se tornou oficialmente o jogador mais alto da história do futebol de seu país.

Apesar da breve passagem pelo Dallas Mavericks, com apenas seis jogos disputados, Podkolzin construiu uma carreira sólida no basquete russo.

Veja o vídeo:

Pavel Podkolzin ????????, ex jugador de Dallas Mavericks en la NBA, hizo su debut oficial en el fútbol profesional. Fue en Amkal Moscú, en la Copa de Rusia ¿Su altura? ¡2,26m! Fuerza para aquellos que tengan que marcarlo.pic.twitter.com/KTOar7sXof — VSports Team (@VSportsTM) August 22, 2025

O FC Amkal Moscou, fundado por artistas e celebridades das redes sociais, não segue o modelo tradicional de clube — destaca-se por atrair celebridades e gerar grande repercussão em cada movimento. A contratação de Podkolzin chegou a ser vista como uma estratégia de marketing.

