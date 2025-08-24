InícioEsportes
Esportes

Em negociação com Palmeiras, Andreas Pereira é cortado de partida do Fulham

Andreas Pereira fica fora de partida contra o United em meio às tratativas com o Palmeiras

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Andreas Pereira of Fulham in action during the Premier League match between Crystal Palace FC and Fulham FC at Selhurst Park on November 09, 2024 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images) - (crédito: Getty Images)
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Andreas Pereira of Fulham in action during the Premier League match between Crystal Palace FC and Fulham FC at Selhurst Park on November 09, 2024 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

A ausência de Andreas Pereiras entre os relacionados do Fulham para partida contra o Manchester United, pela Premier League 2025/26, intensificou os indícios de uma possível transferência do meia ainda nesta janela. Isso porque o corte ocorre em meio às negociações avançadas para o jogador retornar ao futebol brasileiro, mas desta vez como jogador do Palmeiras.

Com vínculo com o Fulham até junho de 2026, o meia está insatisfeito desde que perdeu espaço no elenco londrino — ainda no fim da temporada passada. Ele ainda sequer estreou no ano, visto que não deixou o banco no empate em 1 a 1 com o Brighton, pela estreia do campeonato inglês.

O corte dos relacionados repercutiu na mídia local como uma insatisfação mútua. A baixa na estreia e a ausência na lista para este domingo (24) confirmam o posicionamento do treinador português, que não o considera como peça relevante na dinâmica atual. Já o atleta também não planeja sua continuidade no clube e, por isso, reabriu conversas com o Alviverde.

Palmeiras almeja novo desfecho

Não é de hoje que o Alviverde vê potencial no meia, mas agora, mais do que antes, ele se tornou a solução técnica para recompor a saída de Richard Ríos ao Benfica. Isso porque o clube não pretende apostar em outros nomes que exijam adaptação ou formação gradual.

A negociação, de acordo com a ESPN, avançou com propostas que envolvem valores na casa dos 15 milhões de euros (R$ 95 milhões). O montante está abaixo dos 20 milhões oferecidos na janela de transferências anterior, quando o próprio jogador decidiu seguir no futebol inglês.

Embora entusiasmada com o novo cenário pelo atleta, a cúpula alviverde mantém cautela devido à tentativa frustrada no início do ano. O entendimento interno é de que “os indícios de saída estão maiores”, até pelo desinteresse inglês em mantê-lo, mas que ainda há muito o que alinhar.

Concorrência externa ainda existe

O Palmeiras lidera a corrida, mas ainda compete com europeus que continuam monitorando a situação do atleta. Fenerbahce, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, procuraram informações sobre o meia, mas não apresentaram propostas oficiais ao Fulham.

Com o encerramento da janela de transferências se aproximando — em 2 de setembro —, a expectativa é de que a definição ocorra nos próximos dias. A pressa do Palmeiras se justifica pela carência no setor e pela necessidade de reforçar o time ainda durante o Campeonato Brasileiro.

Números de Andreas Pereira

O meia chegou ao Fulham em julho de 2022 por uma negociação de 9,5 milhões de euros junto ao Manchester United. Desde então, disputou 119 partidas pelo clube, com 10 gols e 22 assistências em 8.484 minutos jogados.

Na temporada passada, em que o desgaste se concretizou, ele disputou 37 partidas e marcou dois gols, além de ter contribuído com uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/08/2025 14:26
    x