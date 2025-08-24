Fulham e Manchester United fizeram um excelente jogo neste domingo, 24/8, pela segunda rodada da Premier League inglesa. O jogo no Craven Cottage, casa dos londrinos, começou com o United perdendo um pênalti no primeiro tempo, com Bruno Fernandes, mas abriu o placar em um gol contra de Rodrigo Muniz aos 12 da etapa final. Contudo, o Fulham, co o apoio da torcida, lutou, criou boas chances e empatou com Smith Rowe. No fim, um justíssimo 1 a 1.

O Fulham chega aos dois pontos com este empate em casa. O Manchester United, que perdeu na estreia para o Arsenal, marcou seu primeiro ponto na competição.

Bruno Fernandes perde pênalti para o United

O primeiro tempo foi muito bom. O Manchester tomou as rédeas nos primeiros 15 minutos, com chances claras para marcar. A melhor com Matheus Cunha. O brasileiro entrou na área com forte marcação. Mas ganhou na velocidade e chutou. O goleiro Leno conseguiu abafar na hora do arremate, salvando o gol certo.

Porém, o Fulham ajustou a sua marcação e, depois disso, não apenas equilibrou como até mesmo foi dominante. Mas coube ao United perder a chance de ouro. O camisa 3 do Fulham fez um pênalti bobo, agarrando um rival. Entretanto, Bruno Fernandes isolou, batendo por cima. O último ataque do primeiro tempo foi so Fulham. Quase gol. Uma confusão na área que a zaga do Manchester rechaçou como deu.

Rodrigo Muniz faz contra, mas Fulham busca o empate

No segundo tempo, o United enfim fez o gol aos 12 minutos. Mbeumo cobrou escanteio pela direita na cabeça do zagueiro Yoro. A cabeçada foi forte e bola ainda bateu nas costas de Rodrigo Muniz antes de entrar. Ojuiz deu gol contra do atacante ex-Flamengo. Entretanto, o Fulham estava bem no jogo e não se furtou a buscar o empate, em casa. Conseguiu aos 27 minutos: Iwobi triangulou com Robinson e cruzou para a conclusão de Smith Rowe, que tinha acabado de entrar e deixou tudo igual.

Na eta final, o Fulham recuou muiot e lkevou pressão do United. Mas o time visitante nçao teve sucesso e o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (22/8)

West Ham 1×5 Chelsea

Sábado (23/8)

Manchester City 0x2 Tottenham

Bournemouth 1×0 Wolves

Burnley 2×0 Sunderland

Brentford 1×0 Aston Villa

Arsenal 5×0 Leeds

Domingo (24/8)

Crystal Palace 1×1 Nottingham Forest

Everton 2×0 Brighton

Fulham 1×1 Manchester United

Segunda-feira (25/8)

Newcastle x Liverpool – 16h

