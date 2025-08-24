Balbuena vai passar por cirurgia e desfalca o Grêmio

O zagueiro Balbuena pode não jogar mais na temporada 2025. O jogador do Grêmio deixou o empate com o Ceará ainda no primeiro tempo com uma fratura na fíbula do tornozelo direito após lance com o atacante Aylon. Assim, o paraguaio vai passar por cirurgia ainda nesta semana e deve retornar em quatro meses, de acordo com médico da seleção paraguaia.

“O procedimento é cirúrgico. É uma lesão que habitualmente pensamos que pode requerer de três a quatro meses para voltar a treinar normalmente”, relatou Osvaldo Insfran, chefe do departamento médico do selecionado paraguaio, em entrevista à rádio Monumental de Assunção.

O Grêmio perdeu Balbuena aos 45 minutos do primeiro tempo, após uma falta por trás de Alysson, do Ceará. Assim, voltou para o segundo tempo com Wagner Leonardo, que pouco alterou a defesa, que se manteve bem.

Balbuena fez apenas o terceiro jogo pelo Grêmio. O ex-Corinthians chegou ao Tricolor nesta janela de transferências após ficar livre do Dínamo Moscou, da Rússia. Ele atuou na derrota para o Sport e na vitória sobre o Atlético-MG, quando anotou um dos gols.

Com o resultado, os gaúchos voltaram a tropeçar depois da imponente vitória diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, como também chegaram ao segundo jogo sem vitória na Arena. Além disso, o Tricolor desperdiçou a chance de se afastar dos times mais abaixo na tabela, permanecendo com os mesmos 24 pontos.

