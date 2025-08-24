Ceará acerta chegada de Lucca, ex-Internacional, para concorrência com Pedro Raul

O Ceará fechou o retorno de Lucca ao clube após passagem mais recente pelo Internacional. Atacante da base alvinegra, o jogador rescindiu com o Colorado e chega para reforçar o setor ofensivo de Léo Condé. A diretoria trata o retorno como estratégico, especialmente por se tratar de um atleta identificado com o clube e em busca de retomada de protagonismo.

Lucca chega ao elenco com aval da comissão técnica e cria concorrência direta com Pedro Raul, titular da posição. Ainda não há detalhes sobre o contrato, mas, de acordo com o ge, a contratação foi sacramentada neste domingo (24).

O atacante participou de 71 partidas em sua trajetória pelo time principal do Inter, com três gols e quatro assistências. Contudo, passou em branco em 12 jogos nesta temporada e motivou o acordo com o clube pela rescisão contratual. O vínculo entre as partes tinha vigência até o fim do próximo ano.

Desempenho pelo Internacional

Sua trajetória pela base criou bastante expectativa em torcedores. Isso porque o atacante registrou 45 gols em 69 partidas pelo time sub-20 colorado. Além do faro de gol, chamou atenção pela impulsão, potência nos arremates e presença em jogos decisivos.

A aposta do Ceará em Lucca

O perfil técnico do atacante se encaixa no modelo que o clube deseja para o elenco. Por exemplo, a versatilidade. Mesmo com características de centroavante, o jogador já atuou em outras funções no ataque, como segundo homem e até pelos lados do campo.

Em declaração anterior à sua saída do Colorado, o técnico Roger Machado destacou justamente essa qualidade. “Lucca é versátil, pode fazer outras funções mesmo sendo um nove de origem”.

Fim das buscas?

A falta de rendimento de Lelê, que não conseguiu se firmar desde sua chegada, fez com que a cúpula alvinegra buscasse uma alternativa confiável a Pedro Raul. Nesse contexto, a escolha atende múltiplos critérios: histórico de identificação, experiência na Série A e idade compatível com o projeto de valorização de ativos.

Além de reforçar o elenco, a contratação também serve como oportunidade para o atleta reencontrar seu melhor futebol. A diretoria entende que o atacante pode readquirir confiança e protagonismo, tanto nas competições nacionais quanto nas disputas internas por posição.

