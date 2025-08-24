Atacantes marcam presença, e Juventus estreia com vitória no Italiano

Maior campeã italiana — mas que, desde que venceu nove títulos seguidos entre 2011/12 e 2019/20, anda longe do caneco — a Juventus iniciou sua campanha na Série A 2025/26 com o pé direito. Em casa, recebeu o Parma neste domingo, 24/8, e venceu por 2 a 0. Os gols foram do canadense Jonathan David e do sérvio Vlaovic no segundo tempo.

Vitória mais do que justa para um time que, no Juventus Stadium, dominou quase todo o jogo. Afinal, teve 70% de posse de bola e impressionantes 25 finalizações contra apenas sete do adversário.

Como a Juventus venceu o Parma?

A Juventus foi o time que mais pressionou no primeiro tempo, rondando a área do Parma. Quase marcou aos sete minutos, quando Thuram encontrou Francisco Conceição bem posicionado. O português cabeceou com perigo, mas o goleiro Szuki fez boa defesa. Apesar do placar não sair do 0 a 0 nos primeiros 45 minutos, os números refletiam o domínio da equipe da casa: 75% de posse de bola e 7 a 1 nas finalizações.

Logo no início do segundo tempo, o Parma teve seu primeiro ataque perigoso. Benedyczak avançou pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para Pellegrino, que apareceu livre na pequena área. O goleiro Di Gregorio já estava batido, mas o zagueiro brasileiro Bremer salvou ao bloquear o chute do atacante. Contudo, a Juventus tinha muito mais poder ofensivo. Assim, chegou ao gol aos 14 minutos. Yildiz fez ótima jogada pela esquerda e cruzou com precisão para o desvio colocado de Jonathan David, que mandou para o fundo da rede.

Aos 37, a Juventus passou a jogar com dez (Cambiasso expulso). Porém, no minuto seguinte, Vlaovic, que começou no banco, iniciou e concluiu uma jogada em que Yildiz invadiu pela direita e cruzou sob medida para o sérvio fechar o placar em 2 a 0.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (23/8)

Genoa 0x0 Lecce

Sassuolo 0x2 Napoli

Milan 1×2 Cremonense

Domingo (24/8)

Roma 1×0 Bologna

Cagliari 1×1 Fiorentina

Como 2×0 Lazio

Atalanta 1×1 Pisa

Juventus 2×0 Parma

Segunda-feira (25/8)

Udinese x Verona – 13h30

Inter de Milão x Torino – 15h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.