Corinthians se impõe, reage no Brasileirão e bate o Vasco em São Januário

No duelo de equipes da parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Corinthians bateu o Vasco por 3 a 2, em São Januário, pela 21ª rodada. Maycon, no primeiro tempo, abriu o placar, enquanto Vegetti, na etapa final, deixou tudo igual. Na sequência, Gui Negão e Gustavo Henrique sacramentaram o triunfo alvinegro, mas Rayan descontou no fim. Com o resultado, o Timão alcançou a marca de 25 pontos, na 11ª colocação. O Cruz-Maltino, por sua vez, segue estacionado com 19, em 16ª. O time, então, pode voltar à zona de rebaixamento se o Vitória pontuar contra o líder Flamengo, no Maracanã, ou o Juventude vencer o Botafogo.

Na próxima rodada, a equipe paulista terá pela frente o clássico com o Palmeiras, dia 31 (domingo), às 18h30 (de Brasília), enquanto o Cruz-Maltino visita o lanterna Sport na Ilha do Retiro, às 20h30 (de Brasília). Além disso, durante a semana, o Timão vai à Curitiba encarar o Athletico-PR na Ligga Arena, e o time carioca recebe o Botafogo, na Colina Histórica, ambos às 21h30 (de Brasília), pelas quartas da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

Desde o início da partida, os dois gigantes do futebol brasileiro esbanjaram equilíbrio. Afinal, Bidu teve liberdade para avançar pela esquerda e bateu cruzado para boa defesa de Léo Jardim. Do outro lado, Nuno avançou pelo lado oposto e tocou para Coutinho, que ergueu a cabeça e visou o ângulo. Contudo, a bola foi para fora, com muito perigo. Mais uma vez, o sistema defensivo vascaíno teve dificuldade para marcar Bidu, que ergueu a bola na marca do pênalti para Maycon bater rasteiro e abrir o placar.

No lado do campo, o técnico Fernando Diniz teve uma discussão áspera com o jovem Rayan. O lado esquerdo de ataque do Corinthians seguiu com muito espaço, e Bidu mandou para fora. No entanto, foi Breno Bidon que desperdiçou uma ótima chance, quando a bola sobrou após chute de Charles. Ele tentou a finalização, mas Puma atrapalhou o meio-campista.

Assim, a melhor chance cruz-maltina no primeiro tempo saiu dos pés de Rayan. O atacante recebeu de David e soltou a bomba para uma grande defesa do arqueiro Hugo Souza. A bola ainda tocou no travessão e saiu mansamente.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Puma foi à linha de fundo e cruzou na área corintiana. A bola passou por Ryan e tocou na mão direita de André Ramalho. O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima analisou o lance na cabine do VAR e assinalou penalidade máxima. Nesse sentido, Vegetti, que entrou na equipe no fim do primeiro tempo, deslocou o goleiro na cobrança e deixou tudo igual.

Quando a torcida achava que os mandantes fossem reagir e se impor na partida, o Corinthians foi letal. Rodrigo Garro, que entrou no segundo tempo, recebeu um bom passe de Bidu e finalizou em direção a Léo Jardim. Assim, no rebote, Matheuzinho cruzou rasteiro, e Gui Negão só teve o trabalho de empurrar para a rede e ampliar o marcador em São Januário.

Por fim, os visitantes ainda notaram mais um tento na Colina. Após cobrança de escanteio de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique teve total liberdade para subir e cabecear no cantinho. Do outro lado, o Vasco só passou a incomodar o sistema defensivo do time paulista nos minutos finais. Afinal, o estreante Andrés Gómez teve liberdade para avançar e cruzar para Rayan descontar. O jovem, aliás, ainda levou perigo à meta de Hugo Souza com uma finalização, mas mandou para fora.

Vasco 2 x 3 Corinthians



21ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e hora: 24/8/2025, 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Maycon 20’/1ºT (0-1); Vegetti 13’/2ºT (1-1); Gui Negão 23’/2ºT (1-2); Gustavo Henrique 40’/2ºT (1-3); Rayan 50’/2ºT (2-3)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Cauan Barros 28’/2ºT), Tchê Tchê (Vegetti 44’/1ºT), Coutinho e Nuno Moreira (GB 36’/2ºT); Rayan e David (Andrés Gómez 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho (Félix Torres 39’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon (Ryan 18’/2ºT) e Charles (Rodrigo Garro 17’/2ºT); Kayke (Vitinho 17’/2ºT) e Gui Negão (Ángel Romero 42’/2ºT). Técnico: Dorival Jr

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: David, Rayan e Lucas Piton (VAS); Bidu e Raniele (COR)

Cartões Vermelhos: –

