Palmeiras x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, (25), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, vice-líder do Brasileirão, com 39 pontos, tenta encurtar a distância para o Flamengo. Já o Leão, lanterna com 10 pontos, vem de cinco jogos de invencibilidade, mesmo estando nove pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As duas equipes já se enfrentaram 60 vezes em partidas oficiais. O Verdão, aliás, tem amplo domínio no confronto e contabiliza 32 vitórias contra 16 do Sport, além de 12 empates. Além disso, o Leão ainda não conseguiu pontuar diante do Alviverde na era Abel Ferreira.

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde chega motivado para o duelo após garantir vaga paras quartas da Libertadores. A equipe palmeirense fez um jogo protocolar e só empatou com o Universitario na última quinta-feira (21). Agora, tenta recuperar o bom futebol para diminuir a distância para o líder Flamengo, que soma 43 pontos e também joga na segunda-feira diante do Vitória, no Maracanã.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o volante Aníbal Moreno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Emiliano Martínez deve ser o substituto. Além disso, o Verdão deverá ter Giay e Maurício nos lugares de Khellven e Facundo Torres, respectivamente, em relação ao time que começou diante do Botafogo. Por fim, o atacante Ramón Sosa participou de grande parte dos trabalhos, enquanto o também atacante Paulinho e o meia Raphael Veiga cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Como chega o Sport

Apesar de ocupar a última posição, o Sport consegue somar pontos e não perde há cinco rodadas, com quatro empates e uma vitória. Na última rodada, empatou com o São Paulo por 2 a 2, na Ilha do Retiro. Contudo, o time quer reencontrar o caminho dos triunfos e sair deste paranorama antes da reta final de Campeonato Brasileiro.

Dentro das quatro linhas, o técnico Daniel Paulista terá duas mudanças. O comandante não poderá contar com o atacante Derik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pablo é o favorito para substituir, mas Ramírez e Paciência são opções. Além do ataque, o lateral-esquerdo Igor Cariús sofreu uma lesão na panturrilha e também desfalca o Leão. Assim, Kévyson assume o lugar do lateral.

PALMEIRAS x SPORT

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data-Hora: 25/8/2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Premiere

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.