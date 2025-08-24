Tchê Tchê chora ao deixar o campo e preocupa o Vasco na sequência da temporada

O Vasco não teve uma boa atuação diante do Corinthians, em São Januário, e voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o técnico Fernando Diniz pode ganhar uma problema para a sequência da temporada. Afinal, Tchê Tchê sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e deixou o gramado chorando e de maca.

Dessa forma, o lance aconteceu ainda no primeiro tempo. O meio-campista sentiu praticamente sozinho aos 40 minutos, quando voltava para fortalecer a marcação em um contra-ataque da equipe paulista.

O atleta até tentou permanecer pelo menos até o fim do primeiro tempo, mas poucos minutos depois caiu no gramado e pediu atendimento. O comandante cruz-maltino, então, fez a substituição e colocou Vegetti em campo.

O argentino voltou a estufar a rede, de pênalti, mas não conseguiu evitar o revés no confronto direto na luta contra o Z4. Rayan, nos minutos finais, marcou o segundo gol do Vasco na Colina Histórica.

Por fim, na próxima rodada, o Cruz-Maltino visita o lanterna Sport na Ilha do Retiro, às 20h30 (de Brasília), dia 31 (domingo). Antes disso, durante a semana, recebe o Botafogo, na Colina Histórica, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas da Copa do Brasil.

