Dorival explica escalação inicial e vê ‘jogo de superação’ do Corinthians

Consciente da situação delicada, o técnico Dorival Júnior monta estratégia para voltar a ter sequência positiva. Foi o que aconteceu neste domingo (24) na vitória do Corinthians sobre o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, logicamente, valorizou o resultado e explicou a decisão de iniciar o jogo sem Rodrigo Garro, xodó da torcida do Timão. Em coletiva, o técnico explicou que o meia argentino vem sentindo o joelho direito, em razão de uma tendinopatia patelar.

“Primeiro ponto, por essa colocação dele (de que está sentindo o joelho e não consegue fazer jogos em sequência). Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais”, explicou o treinador, fazendo referência à partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athlético-PR, no gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

“Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos. Pode ter certeza que, daqui para a frente, teremos que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida”, complementou.

Dorival analisa vitória no ‘sofrimento’

Diante do placar, o Corinthians voltou a vencer após seis rodadas sem vitória no Brasileirão, em uma partida em que tinha quatro desfalques de titulares.

“Foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos com número considerável de jogadores fora e, mesmo assim, todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções. Isso, para mim, é muito importante. Em um momento como este, em que precisamos de algumas decisões, alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando possibilidade para que possamos trabalhar com novas situações, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil”, disse.

Com o resultado, o Timão, assim, alcançou a marca de 25 pontos, na 11ª colocação. Na próxima rodada, a equipe paulista terá pela frente o clássico com o Palmeiras, dia 31 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

Gols bobos

Dorival Júnior também comentou sobre a desatenção da equipe nas últimas partidas. Diante do Vasco a situação se repetiu. Félix Torres “cochilou” em lateral de Lucas Piton, e Rayan marcou o segundo gol nos minutos finais.

“Nós temos tomado alguns gols específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias. Ao contrário. São gols às vezes de detalhes, pequenos detalhes, que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. Isso em várias partidas do Campeonato Brasileiro, nos tirando a condição de poder estar um pouco melhor, com uma outra condição, brigando por uma outra posição.

“São detalhes que têm nos tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na tabela de classificação. É preocupante. Temos sim que observar e estar um pouco mais atentos. Até porque você prepara a sua equipe para que não seja envolvida coletivamente, e isso não vem acontecendo. Porém, detalhes pequenos, técnicos, mínimos às vezes, nos tiram possibilidades reais. É preocupante, sim, e temos que dar uma atenção ainda maior.

