Dorival elogia Gui Negão e pede ‘pés no chão’ no Corinthians

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vasco no Brasileirão, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, elogiou a evolução do jovem Gui Negão. O garoto novamente foi um dos destaques da equipe e ainda marcou o segundo gol do Timão, neste domingo, em São Januário. Diante disso, o treinador fez questão elogiar a revelação e pede pés no chão.

“(Gui Negão) Vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor”, disse Dorival.

Gui Negão tem 18 anos e é cria das categorias de base do Corinthians. Nesta temporada, o jovem atleta atuou três vezes como profissional: Juventude, Bahia e Vasco. Todos os confrontos foram válidos pelo Brasileirão. Ele, aliás, já soma dois gols pelo profissional.

Por fim, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil, no primeiro encontro contra o Athletico. O primeiro duelo será na Ligga Arena, no gramado sintético, às 21h30 (de Brasília).

