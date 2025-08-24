Fábio, do Fluminense, revela ter recusado propostas da Europa: ‘Estava tudo errado’

“O Osasuña já estava interessado na minha contratação. Tinha uma cláusula no meu contrato, que ninguém sabia e nem sei como o Cruzeiro deixou. Era uma multa muito baixa. Meu empresário ligou e disse que estava tudo certo, aceitaram tudo o que eu pedi, mas eu teria que ir para a Espanha para assinar contrato. Cheguei lá, o diretor foi me buscar no aeroporto, parecia louco comigo. Chegou com um carrão, me levaram para o hotel para deixar minha esposa e meu filho, e depois ao estádio”, disse ao portal “ge”.

“Eu estou com meu filho no colo, cheguei no quarto, estou saindo e minha esposa me chamou para orar. Foi a primeira vez que orei assim com ela. Aí ela disse: ‘Senhor, mesmo estando aqui na Espanha, se não for um lugar de bênção para a nossa família”. Me mostraram todas as coisas, comecei a ler o contrato e estava tudo errado. Tinha um advogado espanhol, que repassava as coisas, mas ele não repassou nada. O dirigente resolveu acertar tudo na hora. Falei que queria isso, aquilo, carro, casa, passagem de avião, e eles aceitando tudo. Do nada, lembrei da minha esposa. Depois falei com o cara para rasgar o contrato e que não iria ficar. O cara se assustou, não entendeu nada. E eu disse que quando Deus manda, você obedece”, acrescentou.

Algo semelhante com o Milan

Em 2010, mais um clube europeu se interessou pelo goleiro: o poderoso Milan, da Itália. Nesse sentido, tudo parecia se encaminhar para um acerto, quando Sandra, esposa do atleta, novamente ajudou a mudar o rumo das conversas.