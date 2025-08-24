Flamengo se sente prejudicado com mudanças no calendário anunciadas pela CBF

A CBF anunciou, neste sábado (23), mudanças no calendário do futebol brasileiro, o que causou a irritação de dirigentes do Flamengo. Afinal, a entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, após a eliminação para o Atlético-MG, nos pênaltis, pelas oitavas de final, o rubro-Negro planejava contar com as semanas livres durante as fases finais do torneio. Seriam lacunas importantes na preparação para a reta final do Brasileirão e da Libertadores.

Assim, o clube carioca já tinha se organizado para ter quatro períodos sem jogos (semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil). Internamente, enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, único dos três favoritos ao título brasileiro com esse período para descanso