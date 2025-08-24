InícioEsportes
Flamengo se sente prejudicado com mudanças no calendário anunciadas pela CBF

Bap, presidente do Flamengo, demonstrou sua insatisfação com as mudanças

Bap, presidente do Flamengo, demonstrou sua insatisfação com as mudanças - (crédito: Foto: Reprodução Youtube canal Flamengo TV)
A CBF anunciou, neste sábado (23), mudanças no calendário do futebol brasileiro, o que causou a irritação de dirigentes do Flamengo. Afinal, a entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, após a eliminação para o Atlético-MG, nos pênaltis, pelas oitavas de final, o rubro-Negro planejava contar com as semanas livres durante as fases finais do torneio. Seriam lacunas importantes na preparação para a reta final do Brasileirão e da Libertadores.

Assim, o clube carioca já tinha se organizado para ter quatro períodos sem jogos (semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil). Internamente, enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, único dos três favoritos ao título brasileiro com esse período para descanso

Além disso, a diretoria do Flamengo se incomodou com uma mudança tão grande de forma surpreendente. Paralelo a isso, eles observam uma resistência da CBF para pedidos mais simples, entre eles em horários de jogos.

O Rubro-Negro acredita que a entidade errou na montagem do calendário, pois não levou em consideração que os últimos seis campeões da Libertadores foram brasileiros. O vencedor do torneio continental ainda terá pela frente a disputa da Copa Intercontinental, que se encerra no dia 17 de dezembro.

Por fim, antes do jogo do Intercontinental Sub-20, entre Flamengo e Barcelona no Maracanã, o presidente Bap encontrou com o presidente da CBF, Samir Xaud, e deixou clara a sua insatisfação.

RJ
