Flamengo se sente prejudicado com mudanças no calendário anunciadas pela CBF

A CBF anunciou, neste sábado (23), mudanças no calendário do futebol brasileiro, o que causou a irritação de dirigentes do Flamengo. Afinal, a entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, após a eliminação para o Atlético-MG, nos pênaltis, pelas oitavas de final, o rubro-Negro planejava contar com as semanas livres durante as fases finais do torneio. Seriam lacunas importantes na preparação para a reta final do Brasileirão e da Libertadores.
Assim, o clube carioca já tinha se organizado para ter quatro períodos sem jogos (semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil). Internamente, enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, único dos três favoritos ao título brasileiro com esse período para descanso
Além disso, a diretoria do Flamengo se incomodou com uma mudança tão grande de forma surpreendente. Paralelo a isso, eles observam uma resistência da CBF para pedidos mais simples, entre eles em horários de jogos.
O Rubro-Negro acredita que a entidade errou na montagem do calendário, pois não levou em consideração que os últimos seis campeões da Libertadores foram brasileiros. O vencedor do torneio continental ainda terá pela frente a disputa da Copa Intercontinental, que se encerra no dia 17 de dezembro.
Por fim, antes do jogo do Intercontinental Sub-20, entre Flamengo e Barcelona no Maracanã, o presidente Bap encontrou com o presidente da CBF, Samir Xaud, e deixou clara a sua insatisfação.
