Walter pega pênalti, e sensação Mirassol bate Fortaleza no Castelão

O Mirassol fez bom proveito da má fase do Fortaleza e venceu por 1 a 0 fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (24), o o time do interior paulista venceu por 1 a 0 graças ao gol de Edson Carioca ainda no primeiro tempo.
Com o triunfo, o Mirassol segue como sensação do campeonato na parte de cima da tabela. Chega, portanto, a 32 pontos na quinta colocação e alimenta ainda mais suas chances de uma vaga na Libertadores. Já o Leão do Pici não vence há quatro rodadas e luta para sair da zona de rebaixamento, estacionado nos 15 somados. O time ocupa uma incômoda 19ª posição, apenas à frente do Sport.
Primeiro tempo
Os visitantes se mostraram sólidos defensivamente apesar do susto que tiveram quando Allanzinho foi derrubado dentro da área. Walter, porém, defendeu a cobrança de pênalti de Adam Bareiro, que ainda desperdiçou o rebote. Pouco antes do susto, o Mirassol teve um gol de Lucas Ramon corretamente anulado após impedimento checado pelo VAR. Mesmo assim, o Leão Caipira conseguu abrir o placar. Aos 16′, Edson Carioca trombou com três defensores dentro da área e levou a melhor na disputa para balançar a rede.
O Fortaleza buscou reagir, mas encontrou dificuldades no ataque diante de um Mirassol que, diferentemente de suas características, dessa vez não conseguiu segurar a bola no ataque.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram melhores. Mas faltou uma melhor definição das jogadas seja pelo meio ou pelos flancos. Assim, o time paulista conseguiu frear o ímpeto cearense, ainda que Mancuso e Lucero tenham desperdiçado boas chances de empatar. O time dirigido por Renato Paiva passou a assumir riscos em busca da reação, mas ainda assim, não conseguiu mudar o panorama da partida. No fim do jogo, as equipes se desentenderam no gramado.
FORTALEZA 0x1 MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 21ª rodada
Data: 24/08/2025 (domingo)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gol: Edson Carioca, 16’/1ºT (0-1)
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Weverson, 27’/2ºT); Lucas Sasha (Yago Pikachu, 16’/2ºT), Pablo Roberto (Pochettino, intervalo) e Lucca Prior; Herrera, Alanzinho (Marinho, 33’/2ºT) e Bareiro (Lucero, 28’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, xx’/2ºT), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim, 22’/2ºT); Negueba (Yago Felipe, 30’/2ºT), Edson Carioca (Cristian, 29’/2ºT) e Chico da Costa (Carlos Eduardo, 22’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Bareiro, Marinho (FOR); Lucas Ramon (MIR)
Cartão Vermelho: –
