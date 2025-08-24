Matheus Bachi revela papo com Vojvoda e diz que Santos vai melhorar

Após a derrota do Santos para o Bahia por 2 a 0, o auxiliar Matheus Bachi buscou acalentar o coração do torcedor. Este, vale lembrar, viu o Peixe chegar à segunda derrota seguida. Além disso, são oito gols sofridos e nenhum marcado no período. Bachi, que comandou interinamente o alvinegro neste final de semana, afirmou que já teve uma conversa com o futuro técnico Vojvoda e projetou uma rápida melhora do time.

“Foi uma interação (com o Vojvoda) muito respeitosa tanto para conosco quanto para com o grupo e muito breve. Posso deixar isso bem claro, mas já se sentindo participante de um todo que está acontecendo. Juntos, vamos conseguir sair dessa situação.”, comentou Matheus Bachi.

Com o revés, o Santos está em 15º lugar, com apenas 21 pontos em 20 jogos e tentará a reabilitação diante do Fluminense, domingo que vem (31), às 16h, na Vila Belmiro. Neymar, que cumpriu suspensão contra o Bahia, ainda é dúvida para o duelo contra o Tricolor após queixar-se de dores em uma das coxas ao longo da semana. Inclusive, há a possibilidade do camisa 10 desfalcar também a Seleção Brasileira nos jogos do incício de setembro.

“A questão do Neymar é com o departamento médico, não é comigo”, concluiu Bachi.

