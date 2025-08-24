Cruzeiro põe fim à sequência negativa em casa e ganha moral para clássico pela Copa do Brasil

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Cruzeiro colocou fim a uma sequência de três jogos sem vencer no Mineirão. O 2 a 1 sobre o Internacional no último sábado (23), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, encheu o time celeste de confiança para o duelo contra o arquirrival Atlético, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes do triunfo sobre os gaúchos, a Raposa havia perdido para Ceará e Santos em seus domínios pelo Brasileirão, e empatado com o CRB pela Copa do Brasil. A sequência de insucessos ligou o alerta no Cabuloso em relação ao aproveitamento em casa.

Isso porque até a derrota para o Vozão, o Cruzeiro ostentava a invencibilidade e ainda era o melhor mandante do campeonato. O período sem saber o que celebrar uma vitória no Gigante da Pampulha foi de 27 dias.

Os duelos contra o Atlético pela fase de quartas do mata-mata nacional terão torcida única. Desse modo, os cruzeirenses não poderão marcar presença no primeiro embate, na Arena MRV. O jogo será na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília). A volta está marcada para o dia 11 de setembro, no mesmo horário, porém no Mineirão.

