Chris Ramos, após dois gols em estreia pelo Botafogo: ‘Tentei mostrar por que vim’

Autor de dois gols e herói do Botafogo na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, o atacante espanhol Chris Ramos comentou sobre a estreia para lá de perfeita com o Glorioso. Vale lembrar que ele saiu do banco aos 22 minutos do segundo tempo, substituiu Joaquin Corrêa e marcou os tentos já após os 35 minutos.

“Estou muito contente com meu primeiro jogo. A verdade é que tem sido uma primeira semana muito feliz para mim e minha família. Tentei mostrar, nos minutos que tive, por que vim para cá e estou muito feliz. Dediquei os gols ao meu avô”, comentou Chris Ramos.

Chris Ramos, de 28 anos, chegou ao Botafogo por empréstimo. O jogador espanhol pertence ao Cádiz, da Espanha, e chega para resolver uma carência identificada pelo técnico Davide Ancelotti no setor ofensivo. Dessa forma, agora o treinador italiano contará com ele e também com Arthur Cabral, também contratado nesta janela de transferências.

Nascido na região de Cádiz, Chris Ramos fez carreira em times de menor expressão da Espanha. Entre 2018 e 2021, defendeu o Valladolid, que hoje pertence a Ronaldo Fenômeno. Contudo, neste período teve passagens de empréstimo pelo Sevilla B e outros dois clubes de divisões inferiores. Desde 2023, estava no Cádiz, onde disputou 89 jogos e marcou 16 gols. Em 2024/25, fez 38 jogos e 10 gols.

“Estou estudando português. Entendo um pouco porque é muito parecido com o espanhol. Agora falo um pouco de portunhol. Muito feliz de poder celebrar com a torcida. Creio que temos uma grande torcida”, concluiu Chris Ramos, em entrevista ao “Premiere”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.