Ferroviária e Volta Redonda param nos goleiros e empatam pela Série B

Ferroviária e Volta Redonda empataram sem gols na noite deste domingo (24), em Araraquara, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Os destaques ficaram por conta dos goleiros, que goleiros foram os principais destaques do confrontos. Afinal, Jefferson Paulino defendeu duas finalizações cara a cara do artilheiro Carlão, da Ferrinha. Já Denis Júnior salvou os anfitriões no segundo tempo, em especial após a expulsão de Fabrício Daniel, aos 25 minutos.

Com o resultado, o time paulista interrompe uma sequência de três vitórias. Por outro lado, chega a seis partidas de invencibilidade, agora com 30 pontos, em 13º na tabela. Já o Voltaço, que não vence há quatro jogos, ao menos se livra da zona de rebaixamento com 23 pontos, um a mais que América-MG, primeira equipe do grupo de risco, e Botafogo-SP, que ainda entra em campo nesta rodada.

Os times voltam a campo pela 24ª rodada da Série B. Enquanto a Ferroviária recebe o Cuiabá no 1º de setembro, uma segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Araraquara, o Volta Redonda joga um dia antes. No domingo (31) a equipe do interior do Rio de Janeiro terá confronto direto na parte inferior da tabela com o Athletic, às 18h30 (de Brasília), no Raulino Oliveira.

Jogos da 23ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/8)

Athletic 0x4 Chapecoense

Criciúma 2×0 Novorizontino

Sábado (23)

Coritiba 0x0 Remo

Goiás 1×0 América-MG

CRB 0x1 Athletico-PR

Domingo (24)

Paysandu 1×2 Operário

Ferroviária 0x0 Volta Redonda

Cuiabá 1×1 Atlético-GO

Segunda-feira (25)

Botafogo-SP x Vila Nova – 19h

Avaí x Amazonas – 21h30

