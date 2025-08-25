Crespo fortalece grande momento do São Paulo e analisa novos reforços

O técnico Hernán Crespo elogiou a vitória do São Paulo sobre o Atlético neste domingo (24), no Morumbi. Os gols da vitória foram marcados pelo volante Pablo Maia e pelo atacante Tápia, contratado a pedido do próprio Crespo. Além disso, a equipe quebrou um tabu: não vencia o adversário há cinco anos.

“Uma lástima, tinha que chegar antes (risos). É um momento bom, legal, em que tudo dá certo, com comprometimento dos atletas e um grupo com fome de vitória. O momento era difícil e delicado, agora está bom. Temos que seguir nesse caminho, pé no chão, e continuar assim, respeitando a forma como o time pretende jogar. Acho que teremos possibilidades e coisas boas para acontecer”, disse Crespo, que assumiu o São Paulo durante a pausa do Mundial de Clubes.

O resultado coloca o time paulista com 32 pontos. O Tricolor está há oito jogos sem perder na competição, ocupando a sétima colocação e brigando por uma vaga na Libertadores de 2026. O time, portanto, folga no meio de semana e volta a campo no sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Reforços do São Paulo

Crespo, aliás, também comentou sobre os novos reforços: o zagueiro Rafael Tolói e o lateral-direito Mailton.

“O lateral tem qualidade ofensiva, trabalhou com Gasperini. Hoje, o importante é falar de quem jogou e jogou muito bem. Jogar assim não é fácil, principalmente depois de uma Libertadores que cria um desgaste emocional enorme. Voltar com esta ideia de jogo, mantendo nossa identidade, respeitando a bola e tentando associar, é muito importante. Quero parabenizar os atletas que enfrentaram uma situação difícil, depois de um jogo emocionalmente forte. Não é fácil manter a energia e jogar com agressividade e coragem para criar e recuperar a bola. Hoje é o momento de falar do nosso jogo”, concluiu o técnico.

