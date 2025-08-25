Tápia enaltece união do elenco do São Paulo: ???Como uma família???

O atacante chileno Tápia entrou no decorrer da partida entre São Paulo e Atlético e deixou sua marca no Morumbi, neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. Recém-contratado a pedido de Crespo, ele aproveitou novamente a oportunidade e falou sobre a união do elenco paulista. Contudo, antes o volante Pablo Maia havia aberto o marcador, e o jogo terminou em 2 a 0.

“Acredito que estamos vivendo um grande momento, gerado pelo grupo, por estarmos juntos, como uma família. Todos entendemos o que o treinador deseja, e o clima aqui tem sido positivo, permitindo que melhoremos jogo a jogo”, disse o atacante chileno, que também elogiou seus companheiros ainda no gramado.

“No pouco tempo que estou aqui, percebi que todos me acolheram calorosamente, facilitando minha adaptação. Isso diz muito sobre as pessoas que estão aqui, a comissão técnica e meus companheiros”, completou Tápia.

Desse modo, com a vitória, o São Paulo, portanto, chegou a 32 pontos e ocupa a sétima colocação do Brasileirão. No entanto, o foco será na partida contra o Cruzeiro, em mais um desafio dessa vez pela 22ª rodada, marcada para sábado (30), no Mineirão.

