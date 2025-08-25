Vitor Hugo minimiza derrota no Morumbis e já projeta Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

O zagueiro Vitor Hugo lamentou a derrota do Atlético para o São Paulo neste domingo (24), no estádio do Morumbi. Titular devido à ausência de Júnior Alonso, ele destacou que o time entrou em campo mesclado com reservas e diversos atletas da base, já que o foco é a partida da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, válida pelas quartas de final.

Apesar disso, a derrota fora de casa deixou o Atlético apenas na 12ª posição, com 24 pontos. Pablo Maia, volante, e Tápia, atacante, marcaram os gols do São Paulo, que segue bem sob o comando de Crespo.

“É uma partida difícil. A gente sabia que seria assim, uma pena. Fico muito chateado pelo resultado porque sei que todos no clube percebem o quanto nós, que não temos jogado tanto, nos esforçamos e treinamos todos os dias, nos dedicando para ter uma oportunidade. Quando ela aparece, infelizmente acabamos sendo derrotados por gols que sofrermos, apesar de estarmos muito bem no jogo até aquele momento”, disse Vitor Hugo.

Foco no clássico entre Atlético e Cruzeiro

“Agora é lamentar esta noite e, a partir de amanhã, focar no jogo de quarta-feira, que será muito importante. Vai ser o primeiro passo para, se Deus quiser, conquistarmos a classificação”, concluiu o zagueiro do Galo em entrevista após a partida no Morumbi.

