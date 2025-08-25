Palmeiras x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta segunda-feira, 25/8, Palmeiras e Sport se enfrentam, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, vice-líder do Brasileirão, com 39 pontos, tenta encurtar a distância para o Flamengo. Já o Leão, lanterna com 10 pontos, vem de cinco jogos de invencibilidade, mesmo estando nove pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Este jogo terá uma cobertura pra lá de especial da Voz do Esporte. O esquenta começa bem antes, às 17h30, recolocando você dentro do estádio. E assim que a bola rolar, o elétrico Christian Rafael estará na narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte para este Palmeiras x Sport ainda conta com as reportagens de Christopher Henrique e os comentários de João Miguel Lotufo. Clique na arte acima a partir das 17h30 para conferir tudo sobre Palmeiras x Sport.

