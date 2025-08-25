‘Fud**** o time’: leitura labial expõe bronca de Diniz em Rayan em derrota do Vasco

Confira a leitura labial da bronca de Fernando Diniz em Rayan durante derrota do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução)

A derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na tarde do último domingo (24), não ficou marcada apenas pelo novo revés do Vasco em São Januário, mas também por um momento tenso entre a delegação. Câmeras de transmissão flagraram uma cobrança acima do tom por parte do técnico Fernando Diniz ao jovem Rayan, de 19 anos — desvendada posteriormente pelo especialista em leitura labial, Gustavo Machado.

Diniz chamou o atacante à beira do gramado momentos após o primeiro gol da partida, marcado por Maycon para o Corinthians. Em tom ríspido, estilo do próprio treinador, disparou: “Você subiu e não voltou. Você está fud**** o time. Só se for o cara***, rapaz. Você não vai fechar (o meio), cara***”.

“Você vai pressionar e voltar. Tomar no c*. E outra coisa, vai fazer gol de quê? Vai dar é contra-ataque”, completou o técnico.

Vídeo da bronca de Diniz

A cena de explosão remeteu quase imediatamente à discussão antiga do técnico com Tchê Tchê, ainda nos tempos de São Paulo. Isso porque, apesar do histórico de broncas do comandante, essa certamente foi a de maior impacto.

Na ocasião, em 2020, o técnico referiu-se ao jogador cruz-maltino como “perninha” e “mascaradinho” em pleno Morumbis. Os dois se entenderam tempos depois, mas o atleta nunca escondeu a mágoa com o ocorrido. Desta vez, porém, o treinador esteve ‘mais comedido’.

Reflexo da frustração em campo

O clima quente refletiu a atuação fraca da equipe cruz-maltina nesta edição de Campeonato Brasileiro. Aliás, na visão do técnico, trata-se de uma das piores do grupo sob seu comando.

“Não vou fugir da responsabilidade do jogo. Em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Ganhar como a gente ganhou do Santos e, depois, fazer as duas partidas que fizemos… As duas piores sob meu comando”, e completou:

“Tenho responsabilidade máxima nisso. Se o time joga mal como jogou hoje e lá em Caxias. Lá muito mais pela questão anímica. (…) A gente não tinha feito em São Januário nenhum jogo como o de hoje, em que a gente não mereceu vencer”.

Qual o cenário do Vasco?

O Cruz-Maltino soma 19 pontos em 20 partidas e registra a segunda pior campanha de sua história no Brasileirão por pontos corridos. O clube só não apresentou um desempenho inferior ao atual em 2015, quando terminou a competição rebaixado à Série B.

O treinador agora tenta contornar a má fase no Brasileirão e mudar os ares para recuperar confiança para o mata-mata da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino tem um clássico pela frente, diante do Botafogo, às 21h30 da próxima quarta-feira (27), novamente em São Januário. A partida é de ida e vale vantagem rumo à semifinal do torneio.

