Marcos Antônio e André Silva serão reavaliados após vitória do São Paulo

Marcos Antônio sentiu dores e deixou o duelo entre São Paulo e Atlético, pelo Brasileiro - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

O São Paulo terá uma segunda-feira de expectativa no departamento médico. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo (24/8), no Morumbis, pelo Brasileirão, o volante Marcos Antônio e o atacante André Silva vão passar por exames para avaliar problemas físicos sentidos durante a partida.

Marcos Antônio deixou o gramado ainda no primeiro tempo, relatando dores no músculo posterior da coxa esquerda. Segundo o técnico Hernán Crespo, a substituição aconteceu por precaução. O próprio jogador também demonstrou confiança de que a lesão não seja grave.

O volante, no entanto, já havia sofrido um problema na mesma região nesta temporada. Em maio, contra o Grêmio, precisou deixar o campo nos primeiros minutos e só voltou a atuar em julho, diante do Flamengo. Desde então, disputou 11 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, sendo peça importante da equipe.

Aliás, o bom desempenho rendeu até presença na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, cuja convocação oficial para as Eliminatórias acontece nesta segunda-feira (25/8). Crespo fez questão de valorizar o momento do atleta.

“Claro que é motivo de orgulho o caso do Marcos Antônio, como acontece com Ferraresi, Tapia, quando são convocados. É um momento ótimo, precisando, o Marcos Antônio falando da seleção brasileira. Acho que merece, está jogando em ótimo nível, hoje saiu por precaução. Espero que não seja nada”, afirmou o treinador.

Situação de André Silva também preocupa São Paulo

Contudo, se a situação de Marcos Antônio inspira otimismo, o caso de André Silva é mais delicado. Afinal, o centroavante sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído no segundo tempo por Tapia, que marcou o segundo gol tricolor.

Assim, o departamento médico aguarda os exames para definir a gravidade da lesão. Mas internamente há maior preocupação com o camisa 19.

