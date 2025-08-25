João Victor entende poucas chances no Flamengo: ‘Não preciso ter pressa’

Jovem zagueiro do Flamengo, João Victor foi um dos jogadores que deixou o profissional e foi ao sub-20 para jogar contra o Barcelona, pela Copa Intercontinental da categoria, no último sábado. Após o duelo, o atleta, de 18 anos, comentou sobre as poucas oportunidades na equipe principal do técnico Filipe Luís.

“Respeito a decisão dele, que tem um grande elenco hoje. Ali como zagueiros tem Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton. A gente está falando de jogador de seleção brasileira. E eu estou com 18 anos, tem muita coisa ainda para acontecer. Estou no início da carreira, não preciso ter pressa. Até porque, se ele me coloca no jogo e eu erro, tenho que ter consciência das coisas. Eu vou treinar para no momento certo as coisas acontecerem”, disse o jovem zagueiro.

João Victor, aliás, soma seis partidas em 2025 no profissional, sendo três como titular (uma no Carioca e duas na Copa do Brasil). Recentemente, o técnico Filipe Luís disse acreditar que “sempre na zaga é uma situação mais delicada de mexer” por conta responsabilidade. Desta maneira, Léo Pereira e Ortiz seguem com uma sequência de partidas.

“Eu preciso jogar. Tenho que descer para poder jogar e estar em ritmo, até para quando o Filipe precisar eu estar 100%. Então é normal para mim, não vejo como algo triste descer, só quero ajudar meus companheiros. E a ideia do Bruno (Pivetti, treinador) aqui é bem parecida com a do Filipe, a gente tenta ao máximo sair jogando”, encerrou.

E agora?

Com a conquista da Copa Intercontinental, o sub-20 do Flamengo, assim, ainda tem pela frente neste segundo semestre de 2025 o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil da categoria. No entanto, o zagueiro deve voltar ao time profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.