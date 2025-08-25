São Paulo aprova mudanças no calendário da CBF e vê benefício para o Mundial

São Paulo aprova mudança da CBF em alterar as datas dos jogos finais da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O São Paulo se posicionou de forma favorável às mudanças anunciadas pela CBF no calendário de competições de 2025. Em nota oficial, o clube destacou que a alteração pode beneficiar diretamente as equipes brasileiras que disputam a Copa Libertadores. Isso porque o campeão terá mais tempo de preparação para o Mundial de Clubes.

Aliás, a principal alteração foi o adiantamento do término do Campeonato Brasileiro, que passa do dia 21 de dezembro para 7 de dezembro. Com isso, a Copa do Brasil terá suas fases decisivas estendidas para o fim do mês. As semifinais nos dias 10 e 14, e as finais nos dias 17 e 21 de dezembro.

O Mundial de Clubes da FIFA tem início justamente no dia 10 de dezembro. O campeão da Libertadores estreia contra o Cruz Azul, do México.

“Como um dos três clubes do país que seguem na Conmebol Libertadores, o São Paulo FC vê benefícios com o adiantamento do término do campeonato nacional para o dia 7 de dezembro. Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte”, diz a nota do São Paulo.

A nota oficial, aliás, acontece após o Flamengo emitir um comunicado criticando as mudanças da entidade. O Rubro-Negro se sentiu prejudicado já que gostaria de usar as datas disponíveis na Copa do Brasil, competição que também já foi eliminado, para se preparar para os jogos do Brasileiro e da Libertadores.