Guilherme vira incógnita no Santos e futuro deve ser definido por Vojvoda

A permanência de Guilherme no Santos virou uma grande incógnita. O atacante pediu para não estar na lista de relacionados para a partida contra o Bahia, neste domingo (24/8), em Salvador, após ficar abalado com as duras críticas recebidas na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé, na última terça-feira.

A missão de decidir os próximos passos ficará nas mãos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Recém anunciado pelo clube, o treinador terá de conversar com o jogador e, junto à diretoria, avaliar se Guilherme será negociado ou mantido no elenco. Contudo, depois da derrota por 2 a 0 para o Bahia, o interino Matheus Bachi destacou a importância de dar suporte ao atleta.

” É uma questão da diretoria, agora do Vojvoda também, que vai poder falar com ele. Quanto mais a gente puder ajudar os atletas neste momento, mais rápido vamos sair dessa situação. Se ele tiver o carinho e apoio para que a gente possa ir mais longe junto, é melhor para o atleta e para o clube”, afirmou.

Artilheiro do Santos em 2025, Guilherme soma 13 gols e quatro assistências em 30 partidas, 29 delas como titular. Aliás, o atacante também já trabalhou com Vojvoda no Fortaleza. No Leão do Pici, disputou 52 jogos sob o comando do argentino, marcando 10 gols e dando seis assistências.

Próximo jogo do Santos

O próximo compromisso do Peixe será no domingo (31), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o time ocupa a 15ª posição, com 21 pontos, apenas dois acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda joga na rodada contra o Flamengo.

