Depay curte fim de semana com Maísa e faz show com MC Hariel em São Paulo

Memphis Depay não esteve em campo neste final de semana, mas se apresentou para outro público em um cenário igualmente abarrotado. Rapper nas horas vagas, o camisa 10 do Corinthians dividiu palco com MC Hariel na noite do último sábado (23), em Guarulhos, São Paulo. Ele inclusive aproveitou a presença massiva da torcida corintiana para cantar “Peita do Coringão” e arriscar rimas em português também voltadas ao clube.

Em fevereiro, a dupla lançou o EP “Falando com as favelas” e dedicou uma das quatro faixas ao time do Parque São Jorge. A parceria deixou o estúdio e ganhou o palco nesse final de semana, aproximando ainda mais o jogador da identidade popular do clube.

O camisa 10 ainda marcou presença na “Festa do João”, em São Paulo, no mesmo fim de semana. A presença no evento, aliás, o colocou de volta aos tabloides de fofoca por um possível affair com Maísa. Isso porque os dois chegaram juntos ao local, mas, de acordo com atriz, “são apenas bons amigos”.

Memphis Depay no show do MC Hariel. ???? Reprodução pic.twitter.com/qKEz0BxC06 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) August 24, 2025

Depay pode deixar o Corinthians?

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, movimento os noticiários corintianos nesta segunda-feira (25). De acordo com o comunicador, três clubes europeus procuraram representantes do camisa 10 — que avalia sair como agente livre em 2026.

A cúpula paulista tenta segurar o atleta, considerado um dos pilares do elenco, mas entende que a crise política e financeira podem pesar no cenário. Parte dos candidatos à presidência do clube já afirmaram que não abrirão mão do atacante com facilidade.

Memphis disputou 49 partidas desde sua chegada ao Parque São Jorge, com 15 gols e 4 assistências. No currículo recente, soma o título do Campeonato Paulista e a participação decisiva na campanha do clube à Pré-Libertadores 2025.

Expectativa de retorno

O holandês sofreu lesão no músculo posterior da coxa durante o clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e segue em tratamento desde o início do mês. A tendência é que o atacante esteja disponível para o duelo diante do Athletico, pelas quartas da Copa do Brasil

Nesta semana, o camisa 10 publicou nas redes sociais imagem no vestiário do CT Joaquim Grava: “Estamos de volta, baby”, escreveu.