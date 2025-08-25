Depay tem três propostas da Europa e pode deixar o Corinthians

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians pode estar perto do fim. O atacante holandês, de 31 anos, recebeu ao menos três ofertas de clubes europeus e avalia retornar ao futebol do velho continente. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.

Próximo de completar um ano com a camisa do Timão, Memphis tem contrato até dezembro de 2026. Mesmo atuando no Brasil, o atacante segue convocado pela seleção da Holanda e, na última Data Fifa, se tornou o maior artilheiro da história do país.

No cotidiano do clube, o holandês se mostra adaptado. Fora de campo, participa de eventos em São Paulo e recentemente se apresentou em shows ao lado do MC Hariel, funkeiro corintiano com quem mantém amizade próxima. Durante a apresentação, Memphis não poupou elogios ao clube.

???????????? Memphis Depay has been approached by three European clubs in the recent days, possibly on a free agent basis from Corinthians. Netherlands’ all-time top scorer had 33 goal contributions over last 11 months and considers an exit as possibility. pic.twitter.com/5jWBY8q4n3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Contudo, apesar da adaptação, alguns episódios recentes pesam contra o jogador. Afinal, Memphis chegou a faltar a um treino em meio à polêmica sobre a premiação do Paulistão, que gerou uma dívida com o Corinthians. O clube, porém, afirmou que conversou com o atleta e tratou o caso como encerrado.

Nos números, a importância de Memphis para o Alvinegro é clara. Ele foi peça fundamental na reta final do Brasileirão de 2024 e na conquista do Paulistão deste ano. Ao todo, disputou 49 partidas pelo clube, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências.

Corinthians vive expectativa por retorno de Depay aos gramados

O holandês não atua desde o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no dia 6 de agosto. Ainda assim, indicou pelas redes sociais que está próximo de retornar aos gramados e pode ser relacionado para o duelo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.