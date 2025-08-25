Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, do Zenit

Robert Renan é o novo reforço do Vasco para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco acertou a contratação do seu décimo primeiro reforço para 2025. Trata-se do zagueiro Robert Renan, de 21 anos, que chega por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, até junho de 2026. O jogador, inclusive, desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (22) e realizou exames antes de assinar o contrato.

“Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós”, disse.

ROBERT RENAN É DO VASCO! ??????#VascoDaGama pic.twitter.com/Gh0TljrBNP — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 25, 2025

A contratação de Robert Renan é vista como uma reposição rápida a Luiz Gustavo, que encaminhou sua saída para o Bahia. Internamente, aliás, a comissão técnica entende que o zagueiro do Zenit está mais pronto no momento para ser titular da equipe.

Natural de Brasília, Robert Renan, que vestirá a camisa 30, iniciou a carreira na base do Corinthians, onde se profissionalizou. Dessa forma, de lá, chegou ao Zenit, da Rússia. Nesse sentido, ainda passou por Internacional e Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de assinar com o Cruz-Maltino e optar por voltar ao futebol brasileiro.

Por fim, o Vasco segue no mercado em busca de um zagueiro que atue pela direita. Nesta janela, o clube já contratou também o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gómez.

Nome no radar

Sem Nino e com a chegada de Robert Renan, o Cruz-Maltino tenta a contratação de Nathan Silva, zagueiro ex-Atlético-MG, que atua no Pumas, do México. Por outro lado, o nome de Joaquim, do Tigres, também do futebol mexicano, perdeu força, já que o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital.

FICHA DO NOVO REFORÇO

Nome Completo: Robert Renan Alves Barbosa

Data de Nascimento: 11/10/2003 (21 anos)

Local de Nascimento: Brasília-DF

Posição: Zagueiro

Clubes: Corinthians, Zenit-RU, Internacional, Al-Shabab-SAU

