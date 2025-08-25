Confiante na contratação, Palmeiras já planeja data para contar com Andreas Pereira

O Palmeiras está convicto de que dessa vez conseguirá confirmar a contratação de Andreas Pereira, do Fulham, após as conversas avançarem no fim de semana. O Jogada10 apurou que o clube alviverde espera selar o negócio nos próximos dias. A ideia, aliás, é a de que o volante esteja liberado para os duelos das quartas de final da Libertadores. A saber, contra o River Plate nos dias 17 e 24 de setembro.

A proposta atual do Verdão é de 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões), metade do valor oferecido em janeiro. A diferença se explica: Andreas tem apenas um ano de contrato restante e já não faz parte dos planos do clube inglês, sem perspectiva de renovação.

O Palmeiras, que já havia alinhado as bases salariais com o estafe do jogador no início do ano, agora discute com o Fulham o modelo de pagamento. A divergência ainda existente está na quantidade de parcelas a serem pagas, mas ambos os lados entendem que tal detalhe não impedirá o acordo.

O meia sequer foi relacionado para a partida de domingo contra o Manchester United, pela Premier League, sinalizando que sua saída está próxima. Fenerbahçe (Turquia) e Olympique de Marselha (França) também sondaram a situação, mas o Palmeiras largou na frente e ruma a passos largos para a contratação.

Reposição para saída de Ríos

Com passagens por Manchester United, Granada, Valencia, Lazio e Flamengo, Andreas Pereira vê no retorno ao futebol brasileiro uma chance de se consolidar e buscar espaço na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Para o Palmeiras, a chegada do meia representa a reposição imediata de Richard Ríos, negociado recentemente com o Benfica. Caso o acerto aconteça, Andreas será a 12ª contratação da temporada, juntando-se a nomes como Carlos Miguel, Bruno Fuchs, Micael, Khellven, Jefté, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.