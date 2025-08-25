Vídeo: Thomas Müller divulga segredo em coletiva e percebe que falou além da conta

Thomas Müller mal chegou ao futebol dos Estados Unidos e já causou alvoroço. E não necessariamente com a bola nos pés. Após a vitória dos Vancouver Whitecaps por 3 a 2 sobre o St. Louis City SC pela MLS, o atacante alemão falou até o que não devia à imprensa.

Na entrevista coletiva, o jogador de 35 anos comentou a pausa para os jogos das seleções na Data-Fifa. Entretanto, divulgou, antes da convocação oficial, que o defensor Tristan Blackmon aparece na lista para atuar pelos Estados Unidos. Será, portanto, a estreia do zagueiro de 29 anos pela seleção de seu país.

“Durante a pausa internacional, vamos sentir falta de alguns jogadores nesse momento. Tristan foi nomeado para a seleção dos EUA”, iniciou Müller, que prontamente notou ter revelado um segredo.

Müller, visivelmente constrangido, ainda tentou contornar a situação. Mas já não havia o que fazer.

“Se ele jogar bem hoje. Ahh, o jogo já está jogado. No final, é o que é, ouvi o que ouvi… parabéns ao Tristan e parabéns aos EUA”, complementou, aos risos.

Blackmon esteve na pré-convocação para a Copa de Ouro, mas não integrou a lista final. O defensor, que atua pelos Whitecaps há quatro temporadas, será opção do técnico Mauricio Pochettino para os jogos de preparação diante de Coreia do Sul e Japão.

