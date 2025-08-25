InícioEsportes
São Paulo sofre transferban da Fifa por atraso no pagamento de Bobadilla

São Paulo sofre transferban da Fifa por atraso no pagamento de Bobadilla - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
O São Paulo sofreu um transferban da Fifa na manhã desta segunda-feira (25/8), após não quitar a segunda parcela referente à compra do volante Bobadilla, negociado junto ao Cerro Porteño, do Paraguai.

O Tricolor havia pago a primeira parcela, mas ainda deve o restante, e os paraguaios acionaram a Fifa para receber o valor pendente. Segundo fontes do clube, existe um desacordo sobre os termos do pagamento da segunda parcela. O volante foi contratado ao Cerro Porteño no final de 2023 por 2 milhões de dólares, com o montante parcelado em dois anos.

O São Paulo espera solucionar a situação rapidamente e trabalha para que a punição acabe sendo revertida ainda nesta semana. Até a regularização, o clube está impedido de registrar novos jogadores.

O Tricolor ainda não registrou o lateral-direito Maílton, recém-contratado, mas não tinha a expectativa de contratar novos jogadores até o fim da janela de transferências, que vai até 2 de setembro.

O que pode mudar esse cenário é a provável lesão do atacante André Silva. Afinal, o jogador contundiu o joelho direito na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, nestedomingo (24/8). Há a possibilidade de o centroavante perder o restante da temporada.

Se André Silva de fato ficar fora em 2025, o São Paulo terá apenas Dinenno para o setor. Calleri e Ryan Francisco já haviam sofrido lesões ligamentares em seus joelhos e são desfalques até o fim de 2025.

    postado em 25/08/2025 13:56
